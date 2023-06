OPA Labomar, depositato presso CONSOB il Documento di Offerta

Labomar

(Teleborsa) - L'offerente (LBM Next S.p.A.) harelativo all'offerta pubblica di acquistosu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nello sviluppo e produzione di integratori alimentari e dispositivi medici.L'OPA ha ad oggetto massime 5.987.486 azioni ordinarie, rappresentative delsociale. Il Documento di Offerta verrà pubblicato al termine dell'istruttoria svolta da CONSOB, ricorda una nota.Lo scorso 22 maggio, l'azionista di controllo(tramite il veicolo societario LBM Next) ha annunciato la promozione dell'OPA in partnership con, società di private equity.