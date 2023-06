PT Torino (Cover 50), Matteo Anchisi è il nuovo AD

COVER 50

(Teleborsa) -, azienda italiana nella produzione di pantaloni di alta gamma, ha comunicato che. Il manager dal 2018 è CEO e azionista di Dondup, società che condivide con PT Torino l'azionista Made In Italy Fund attraverso la holding Fine Sun.Negli scorsi mesi Made in Italy Fund ha acquistato la maggioranza della, proprietaria del brand PT Torino. Sarà lanciata un'OPA finalizzata alIldirettivo di PT Torino comprende oltre a Matteo Anchisi anche Walter Ricciotti, nel ruolo di presidente; Edoardo Fassino, vicepresidente; David Pambianco e Anna Preto, consiglieri."La nomina di Matteo Anchisi rappresenta un passo significativo per l'azienda e garantirà l'ulteriore espansione di PT Torino sui mercati internazionali e ladel pantalone italiano", ha detto Walter Ricciotti, presidente PT Torino e CEO di Quadrivio&Pambianco (che gestisce Made in Italy Fund).Matteo Anchisi ha sottolineato che "ora inizia il lavoro: costruiretra le due aziende da me guidate senza perdere le rispettive unicità. Cultura e presenza digitale, sostenibilità e rispetto dell'eccellenza italiana saranno le basi del percorso, facilitate dall'esperienza già intrapresa in Dondup".