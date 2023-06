Europa fiacca dietro Wall Street

S&P-500

(Teleborsa) -, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell'Europa. Intanto a Wall Street l'segna un aumento dello 0,21%, dove il focus degli investitori resta concentrato sulle banche centrali.Sul mercato valutario, l'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,31%. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,35%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,21%), raggiunge 71,44 dollari per barile.In discesa lo, che retrocede a quota +164 punti base, con un decremento di 5 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 4,02%.giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,25%, piccola perdita per, che scambia con un -0,49%; resta vicino alla parità(-0,12%). Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,41%, troncando così la scia rialzista sostenuta da tre guadagni consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 29.282 punti.di Piazza Affari,avanza dell'1,83%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dell'1,28%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dell'1,18%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, -10,80% dopo che il presidente di Unipol, Cimbri, ha escluso categoricamente l'ipotesi di aggregazione con, di cui il gruppo assicurativo è il primo socio.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,98%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,96%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,86%.del FTSE MidCap,(+5,92%),(+5,53%),(+4,19%) e(+2,31%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,42%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,67%.Tentenna, che cede l'1,46%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,45%.