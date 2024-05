Milano tiene la posizione. Europa debole nonostante record Wall Street

S&P-500

(Teleborsa) -, che hanno scontato il peso delleche diverse società stanno staccando in questi giorni e le indicazioni deludenti dìgiunte dai conti di Siemens., grazie anche al buon andamento de comparto bancario.Sulla borsa newyorkese,, mentre si muove, dopo che i dati macro pubblicati oggi non hanno apportato particolari novità e l'attenzione resta concentrata sull'inflazione uscita ieri.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,087. Lieve calo dell', che scende a 2.380,9 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,67%.Invariato lo, che si posiziona a +128 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,71%.sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,68%, resta vicino alla parità(-0,08%), e si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,63%.Piazza Affari archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,12% sul; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità il, che chiude la giornata a 37.632 punti.Sui livelli della vigilia il(-0,17%); poco sotto la parità il(-0,41%).di Piazza Affari, in luce, con un ampio progresso del 3,20%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +3,15%.Ben comprata, che segna un forte rialzo del 2,06%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dell'1,48%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,20%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,99%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,93%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,96%.Al Top tra le azioni italiane a(+6,91%),(+5,24%),(+4,87%) e(+2,94%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -14,22%.In perdita, che scende del 12,21%.Pesante, che segna una discesa di ben -5,84 punti percentuali.Vendite su, che registra un ribasso del 2,97%.Tra ledi maggior peso:00:50: PIL, trimestrale (atteso -0,3%; preced. 0%)06:30: Produzione industriale, mensile (atteso 3,8%; preced. -0,6%)10:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,9%; preced. 1,2%)10:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 0%)14:30: PhillyFed (atteso 7,7 punti; preced. 15,5 punti).