Sonoma Pharmaceuticals in rally grazie a nuova applicazione

Sonoma Pharmaceuticals,

Nasdaq 100

Sonoma Pharmaceuticals,

(Teleborsa) - Brilla, che passa di mano con un aumento del 32,89%.A dare linfa alle azioni contribuisce il lancio effettuato dall'azienda farmaceutica di una nuova applicazione, in ambito chirurgico, per il suo trattamento di irrigazione con lavaggio a impulsi intraoperatorio. Il trattamento sarà disponibile in Europa già da quest'anno, mentre negli Stati Uniti sarà venduto a partire dal 2024.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 1,199 USD. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 1,449. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 1,699.