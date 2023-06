Cover 50, esercitato diritto di opzione per tutte azioni oggetto di diritto recesso

Cover 50

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella creazione e commercializzazione di pantaloni "alto di gamma" con il proprio brand PT - Pantaloni Torino, ha comunicato che al termine del periodo di offerta in opzione è statoordinarie per le quali è stato esercitato il diritto di recesso al prezzo unitario di 10,57 euro, corrispondenti alsociale con diritto di voto.Ildella compravendita sarà effettuato in data 14 giugno 2023. Il pagamento del controvalore, così come il relativo accredito, avverrà a favore degli aventi diritto tramite Monte Titoli e i rispettivi intermediari.