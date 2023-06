EBA, rimangono quattro le banche a rilevanza sistemica in Italia

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - L'(EBA) ha aggiornato oggi l'elenco degli altri(O-SII) nell'Unione europea che, insieme agli istituti di rilevanza sistemica globale (G-SII), sono identificati come di rilevanza sistemica dalle autorità competenti in base a criteri armonizzati.Sonole banche identificate come sistemicamente rilevanti nel 2022 (al più alto livello di consolidamento in ogni paese) con coefficienti di riserva compresi tra lo 0,25% e il 3%.Per l'sono state confermate(buffer O-SII a 0,75%)(buffer O-SII all'1%)(buffer O-SII a 0,25%),(buffer O-SII a 0,25%).