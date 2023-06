Illumina, il CEO deSouza si dimette in una vittoria per l'investitore attivista Icahn

Illumina

(Teleborsa) -, società statunitense di biotecnologie, ha annunciato le. Charles Dadswell, Senior Vice President e General Counsel, è stato nominato CEO ad interim mentre il consiglio di amministrazione conduce una ricerca per un nuovo CEO."Ringraziamo Francis per i suoi contributi e la sua leadership e siamo moltodel grande viaggio di Illumina - ha dichiarato il presidente Stephen MacMillan - La tecnologia di Illumina rimane all'avanguardia nel sequenziamento del DNA e ha continuato a stabilire il ritmo per il settore. Siamo fiduciosi che Illumina possa continuare a raggiungere i suoi obiettivi mentre conduciamo e completiamo un processo di ricerca del CEO".Il board sta conducendo una ricerca per un nuovo CEO esaminando, si legge in una nota, concentrandosi sulla ricerca di un leader aziendale di livello mondiale che possa guidare i progressi nel settore sanitario, la crescita e il valore per gli azionisti.Le dimissioni di deSouza segnano una, che ha ingaggiato una campagna contro la società per la controversa acquisizione da 7,1 miliardi di dollari di Grail nel 2021.Icahn, in un tweet, si è detto soddisfatto dei recenti cambiamenti in Illumina e li considera un "evento molto positivo". "Le nuove aggiunte al consiglio, la transizione del CEO, così come il cambio del presidente, sono aspetti positivi significativi che dovrebbero generaree per la salute umana", ha aggiunto.DeSouza in una lettera ai dipendenti su LinkedIn ha dichiarato: "La mianel potenziale della tecnologia potenzialmente salvavita di Grail e neicon Illumina rimane".