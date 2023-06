Toscana Aeroporti, primo azionista chiede assemblea per distribuzione dividendo straordinario

Toscana Aeroporti

(Teleborsa) - Il principale azionista di, società quotata su Euronext Milan che gestisce gli aeroporti di Firenze e di Pisa, haordinaria degli azionisti per valutare la distribuzione di un dividendo straordinario. La richiesta è arrivata da Corporacion America Italia, titolare di 11.592.159 azioni, pari al 62,283% del capitale.La proposta è di distribuzione agli azionisti di un dividendo straordinario, a valere su parte della "Riserva Straordinaria", di ammontare complessivo pari ae, assumendo l'assenza di azioni proprie, di importo unitario pari aper ciascuna delle 18.611.966 azioni Toscana Aeroporti in circolazione.Ildi Toscana Aeroporti saràper valutare senza indugio la richiesta del socio e adottare le determinazioni di competenza, si legge in una nota.