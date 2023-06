Accenture, investimento da 3 miliardi di dollari nella divisione AI

Accenture

(Teleborsa) -, una delle maggiori società a livello mondiale nel campo della consulenza aziendale, ha annunciato unnella sua- ovvero la divisione specializzata in dati e intelligenza artificiale - per aiutare i clienti di tutti i settori a progredire in modo rapido e responsabile, utilizzando l'AI per ottenere maggiore crescita, efficienza e resilienza."C'è un interesse senza precedenti in tutte le aree dell'AI e il sostanziale investimento che stiamo facendo nella nostra Data & AI practice aiuterà i nostri clienti a passare dall'interesse all'azione e al valore, e in modo responsabile con casi aziendali chiari", ha affermato laSecondo la numero uno di Accenture, le aziende che costruiscono "una solida base di AI adottandola e ridimensionandola ora, dove la tecnologia è matura e offre un chiaro valore, saranno in unae raggiungere nuovi livelli di prestazioni".Scendendo nei dettagli, si legge in una nota, Accenture investirà in risorse, soluzioni di settore, iniziative, acquisizioni, partnership di talenti ed ecosistemi, che approfondiranno e svilupperanno nuove competenze e capacità attraverso l'Inoltre - tra le altre iniziative annunciate - laData & AIla forza lavoro aattraverso un mix di assunzioni, acquisizioni e formazione.