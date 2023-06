Ambiente, da florovivaismo assist a clima ed economia: il futuro è green

(Teleborsa) -ha superato i(oltre 300 milioni in più rispetto al 2021 – 2,78 miliardi), di cui 1462 milioni di euro per fiori e piante in vaso (quasi 1,3 miliardi nel 2021) e 1678 milioni per i vivai (1,5 miliardi nel 2021).Italia, dunque, in controtendenza su produzioni UE27A diffondere e commentare le prime anticipazioni ufficiali (annata 2022, fonte Istat) della produzione florovivaistica italiana,, la più importante fiera internazionale del verde professionale (florovivaismo, garden, paesaggio),in grado di contribuire favorevolmente alle problematiche climatiche e ambientali, dalla forestazione– commentano gli organizzatori.Stiamo assistendo a una impennata di sensibilità e attenzione per il verde: dalla politica al sistema delle costruzioni, dalla valorizzazione degli spazi aperti ai temi della rigenerazione urbana, alla riforestazione delle città, passando per la consapevolezza di quanto le piante possano fare per combattere i cambiamenti climatici e favorire la salubrità degli ambienti interni: scuole, ospedali, uffici, case possono diminuire del 20% la CO2 con la presenza di piante (dati CNR).In generale, più verde significa meno(dal 7 al 24% in meno - un ettaro di foresta urbana è in grado di rimuovere mediamente 17 kg/anno di PM10, pari a un beneficio economico di 1.825 euro), meno caldo (da 2 a 8°C in meno), meno spese sanitarie, più risparmio energetico, maggiore valore immobiliare. Ogni euro investito nel verde pubblico si rivaluta sino a 4 euro.- negli ultimi 40 anni (sino al 2021) è la perdita economica subita dall’Italia (come rileva l' EEA - European Environmental Agency) a causa degli eventi atmosferici estremi (meteorologici e idrologici) che una corretta gestione del territorio avrebbe potuto ridurre drasticamente.