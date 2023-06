Bunge, fusione con Viterra da 18 miliardi di dollari (incluso debito)

Bunge

(Teleborsa) -, colosso del mondo agroalimentare che si occupa di supply chain, ha stipulato un, specialista nella movimentazione dei cereali, percon Viterra in una. La fusione di Bunge e Viterra creerà "un'azienda agroalimentare globale innovativa ben posizionata per soddisfare le esigenze di mercati sempre più complessi e servire meglio gli agricoltori e i clienti finali", si legge in una nota.In base ai termini dell'accordo, approvato all'unanimità dai CdA di Bunge e Viterra, gli azionisti di Viterra riceveranno circa 65,6 milioni di azioni Bunge, per un valore complessivo di circa 6,2 miliardi di dollari e circa 2 miliardi di dollari in contanti, che rappresentano unCome parte della transazione, Bunge assumeràdi debito Viterra, che è associato a circa 9 miliardi di dollari di scorte altamente liquide facilmente negoziabili.Inoltre, Bunge prevede di2 miliardi di dollari diBunge per migliorare l'accrescimento dell'EPS rettificato.Glidi Viterra deterranno ilsu base completamente diluita alla chiusura della transazione e circa il 33% dopo il completamento del piano di riacquisto.