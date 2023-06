CIR, azioni proprie al 3,8% del capitale sociale

CIR

(Teleborsa) -, nell'ambito del piano di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver, dal 5 al 9 giugno 2023, complessivamenteal prezzo unitario medio di 0,3706 euro per unpari aAl 12 giugno CIR possiede un totale di 42.316.118 azioni proprie, pari al 3,82% del capitale sociale. Le società controllate non possiedono azioni della Società.Nel frattempo, a Piazza Affari, discreta la performance di, che si attesta a 0,3825 euro, in lieve aumento dello 0,92%.