Tonica Wall Street. Focus su Fed dopo calo inflazione al 4%

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,55%, continuando la scia rialzista evidenziata da sei guadagni consecutivi, innescata martedì scorso; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 4.368 punti. In frazionale progresso il(+0,64%); sulla stessa tendenza, poco sopra la parità l'(+0,54%).L'inflazione statunitense, nel mese di maggio, ha registrato una frenata superiore alle aspettative , rafforzando l'ipotesi che la banca centrale si prenda una. Tuttavia, i prezzi restano al di sopra del target del 2% della Fed. Gli analisti pur scommettendo che l'istituzione non annuncerà un nuovo rialzo dei tassi, dopo dieci ritocchi consecutivi, saranno attenti alle, per comprendere le future mosse e in particolare quella di fine luglio.In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+2,14%),(+1,24%) e(+1,12%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,22%),(+2,78%),(+1,92%) e(+1,56%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,17%.(+9,29%),(+4,53%),(+4,10%) e(+3,90%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,15%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,36%.Tentenna, che cede lo 0,97%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,94%.