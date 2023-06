Wall Street positiva, l'inflazione frena al 4%

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza in cauto rialzo per la borsa di Wall Street, con gli investitori prudenti in vista dell'quando comunicherà le sue decisioni di politica monetaria.L'inflazione statunitense, nel mese di maggio, ha registrato una frenata superiore alle aspettative , rafforzando l'ipotesi che la banca centrale si prenda una. Tuttavia, i prezzi restano al di sopra del target del 2% della Fed. Gli analisti pur scommettendo che l'istituzione non annuncerà un nuovo rialzo dei tassi, dopo dieci ritocchi consecutivi, saranno attenti alle parole del numero uno dell'istituto,, per comprendere le future mosse e in particolare quella di fine luglio.Tra gli indici statunitensi, ilsale dello 0,58% a 34.264 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da sei guadagni consecutivi, innescata martedì scorso; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 4.367 punti. In denaro il(+0,79%); sulla stessa linea, in frazionale progresso l'(+0,64%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,51%),(+1,24%) e(+0,90%).Al top tra i(+5,52%),(+1,96%),(+1,65%) e(+1,56%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,96%.Ferma, che segna un quasi nulla di fatto.Trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia.Nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità.Al top tra i, si posizionano(+6,31%),(+5,71%),(+5,52%) e(+4,83%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,92%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,51%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,81%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,76%.