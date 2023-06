Lenovo, Standard Ethics assegna rating "E"

(Teleborsa) -ha assegnato il Corporate Standard Ethics Rating (SER), multinazionale cinese attiva nel campo dell'informatica. Si tratta del terzo notch su nove (nella fascia "Low") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.Gli analisti affermano che la società si dimostra sensibile ai riferimenti internazionali sulla sostenibilità, soprattutto di, come testimoniato - ad esempio - dall'adozione di una reportistica ESG standard e di politiche in linea con quelle globali.Emergono margini di implementazione nelladella sostenibilità, nella definizione di alcuni target di lungo termine, nelle tematiche inerenti gli interessi degli azionisti di minoranza e del mercato. In quest'ultimo caso, viene citata l'esistenza di une la concomitante presenza di un, un grado di indipendenza migliorabile ed un ampio gap di genere.Nel caso di società con partecipazione pubblica (diretta o indiretta), Standard Ethics monitora le, il grado di adesione dell'azionista pubblico ai valori democratici-liberali ed ai principi della equa concorrenza, il grado effettivo di libertà individuale di cui godono membri del board.