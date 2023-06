Leonteq nomina come CFO Antoine Boublil (ex Credit Suisse)

Leonteq

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, società svizzera specializzata in prodotti finanziari strutturati, hae membro del Comitato Esecutivo, a partire dal 1° gennaio 2024. Boublil succede a Marco Amato, che si dimetterà a fine agosto 2023, come precedentemente annunciato. Hans Widler, Head Financial Management dal 2015, è nominato CFO ad interim a partire dal 1° settembre 2023.Antoine Boublil è Chief Financial Officer di(Schweiz) AG dal 2016, dove è stato responsabile della direzione finanziaria delladi. Dal 2013 al 2016, Boublil ha lavorato come Chief Financial Officer presso, dove era responsabile della quotazione della banca alla borsa svizzera. In precedenza ha lavorato per più di 15 anni pressoin vari ruoli finanziari a livello internazionale.