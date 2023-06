Mercati, Consiglio UE adotta mandato negoziale su Listing Act

(Teleborsa) - Ilha, un pacchetto di norme che intende rendere la quotazione in Borsa all'interno dei mercati dell'Unione europea più attraente per le imprese dell'UE e mira a facilitare l'accesso al capitale per le imprese di tutte le dimensioni, in particolare le piccole e medie imprese.L'iniziativa, presentata lo scorso dicembre dalla Commissione, fa parte del. Le misure proposte intendono ridurre la burocrazia e i costi superflui per le imprese, incoraggiandole a quotarsi e rimanere quotate nei listini UE, anche per diversificare le fonti di finanziamento disponibili."L'accordo odierno aiuterà le imprese europee ad accedere a- ha commentato, ministro delle finanze della Svezia (che ha la presidenza di turno) - Le nuove regole renderanno più facile per le società di tutte le dimensioni, comprese le PMI, quotarsi nelle Borse europee".Ora che i rappresentanti degli Stati membri riuniti presso il Consiglio dell'UE hanno concordato un mandato sulla proposta, il Consiglio è pronto adal fine di concordare una versione finale dei testi.Il listing act è composto da norme che: modificano il regolamento sul, il regolamento sugli abusi di mercato e il regolamento sui mercati degli strumenti finanziari; cambiano la direttiva sui mercati degli strumenti finanziari e abrogano la; comprendono nuove regole sulle