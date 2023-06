Nocivelli ABP si aggiudica appalto da 21,8 milioni di euro per opere PNRR

Nocivelli ABP

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella realizzazione di impianti tecnologici e nei servizi di Facility Management,in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI)quattro lotti di una gara d'appalto per l'affidamento dell'esecuzione diper la realizzazione e/o adeguamento di strutture da adibire ad Ospedali di Comunità e Case di Comunità nelle province di Brescia, Lecco e Mantova.L'importo dei lavori di natura impiantistica di competenza di Nocivelli è pari a circadi euro, mentre il valore complessivo dell'appalto è di 70 milioni di euro. Si tratta di opere aggiudicate sulla base deli cui lavori verranno eseguiti nei prossimi tre anni, si legge in una nota."Siamo molto soddisfatti di questa aggiudicazione che ha un importo rilevante e che conferma il ruolo di Nocivelli quale ESco company nazionale - ha detto l'- Continuiamo inoltre la proficua collaborazione con la società Pavoni anche in questa occasione: un'alleanza strategica che ci ha permesso di cogliere un'opportunità di grande valore".