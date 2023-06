Wall Street debole. Fed lascia i tassi fermi

Dow Jones

(Teleborsa) - Segno meno per il listino USA, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dello 0,84%; sulla stessa linea, l'ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 4.355 punti. In lieve ribasso il(-0,25%); con analoga direzione, in frazionale calo l'(-0,29%).La Fed si concede una pausa e lascia invariati, per la prima volta in 15 mesi, i tassi di interesse. Dopo dieci rialzi consecutivi, la banca centrale mantiene il costo del denaro resta fermo in una forchetta fra il 5% e il 5,25%. Gli analisti sono in attesa di conoscere domanile decisioni della BCE.Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,47%),(-1,19%) e(-0,68%).Al top tra i(+5,63%),(+1,92%),(+1,09%) e(+1,09%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -7,24%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,72%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,69%.Al top tra i, si posizionano(+2,90%),(+2,43%),(+2,21%) e(+2,00%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,18%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,18%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,79%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,66%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,2%)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 1,5%; preced. 2,3%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -510K barili; preced. -451K barili)14:30: Prezzi export, mensile (atteso 0%; preced. 0,2%)14:30: PhillyFed (atteso -13,5 punti; preced. -10,4 punti).