A2A, delibera quadro per l'emissione di prestiti obbligazionari

A2A

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, multi-utility italiana quotata su Euronext Milan, ha assunto una delibera quadro che ha, entro il 30 aprile 2026, difino a un massimo complessivo di 1,65 miliardi di euro, a valere sul proprio Programma EMTN - costituito nel 2012 - il cui importo massimo complessivo verrà incrementato, in sede di rinnovo di Programma, da 6 miliardi a 7 miliardi di euro.Il programma prevede la possibilità di emettere anche, si legge in una nota.Il CdA haal presidente e all'AD affinché possano provvedere, tenuto conto delle condizioni di mercato, a dare concreta attuazione alla deliberazione consiliare.Le emissioni dei prestiti obbligazionari saranno destinate, tra l'altro, per finanziare e/o rifinanziare gli investimenti e/o per mantenere idonei livelli di, nonché essere utilizzati per una o più operazioni di