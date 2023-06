Circle, commessa da 130 mila euro da operatore aeroportuale

Circle

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'analisi e nello sviluppo di prodotti per l'innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, è stato selezionato da un primario operatore europeo per ilinnovativi. Lavale oltree ha una durata di 9 mesi."Grazie all'unione di procedure aeroportuali, multimodali e doganali sarà possibile migliorare il processo di trasferimento della merce in arrivo e partenza, permettendo al proprietario o responsabile della merce e ai propri partner di spedizione, logistici e di trasporto di trasferire quest'ultima in maniera semplificata, efficiente e ottimizzata - ha commentato il- Le procedure doganali multimodali diventano così ancora più flessibili e l'efficienza e il tracking in tempo reale una realtà quotidiana".