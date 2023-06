Intesa lancia la nuova banca digitale Isybank: fintech con human touch

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha, lache rappresenta uno dei pilastri del Piano di Impresa 2022-2025, con il quale il gruppo guidato da Carlo Messina ha annunciato di voler costruire "la banca dei prossimi dieci anni". Isybank si rivolge aiIntesa Sanpaolo che già non usano le filiali in quanto fruitori prevalentemente digitali dei servizi bancari e orientati al mobile banking.Il gruppo ha spiegato che Isybank "ha la, coniugate a". Isybank è stata concepita secondo criteri di semplicità, accessibilità e inclusività pur mantenendo la possibilità di una relazione diretta con gli operatori della filiale digitale, che risponde ai clienti dal lunedì al giovedì dalle 7:00 alle 24:00, il venerdì dalle 7:00 alle 22:00 e nel weekend e festivi dalle 9:00 alle 19:00.Il lancio della nuova realtà è avvenuto oggi a Milano in Gioia 22 - la- il grattacielo situato a Porta Nuova, quartiere dell'innovazione milanese emergente, che ospita ladi Isybank e altre Divisioni del gruppo Intesa Sanpaolo."Con il lancio di Isybank prosegue la trasformazione digitale di Intesa Sanpaolo che vede in questo progetto uno dei pilastri del Piano di Impresa 2022-2025 - ha dichiarato, CEO Intesa Sanpaolo - Si tratta di un ulteriore passo per rendere il nostro gruppo unae rappresenta un elemento di discontinuità per il futuro della banca, che le consentirà di essere leader nel panorama europeo per efficienza operativa e innovazione a servizio della clientela"."Nel contempo, prosegue con decisione ildell'attività core della banca, che punta sulle leve della crescita attraverso importanti investimenti nel capitale umano e nello sviluppo di un business model che si è rivelato vincente grazie alla sua diversificazione e resilienza", ha aggiunto.Al vertice della nuova banca digitale l'amministratore delegatoe il presidente. Nel board anche Virginia Borla, Giampio Bracchi, Donatella Busso, Renato Cerioli, Andrea Chioatto, Achille Galdini, Paola Papanicolaou.Nell'arco del Piano di Impresa, per lo sviluppo e la crescita di Isybank sono previstiper 650 milioni di euro: 128 milioni di euro sono stati investiti nel 2022, altri 152 milioni sono stimati nel 2023, con un forte impatto sull'infrastruttura tecnologica dell'intero gruppo, e lancio operativo nel 2024 su un livello di clienti elevato. Ad oggi sono già 400 glialla nuova banca digitale.Il gruppo ha delineato un programma di investimenti pari a 5 miliardi di euro pere crescita e impiegherà 4.000 persone di Intesa Sanpaolo tra riconversioni professionali e assunzioni di profili specifici, di cui circa 2.000 professionisti in ambito IT.LaIsybank è disponibile da oggi in versione sia iOS sia Android. La registrazione avviene in pochi minuti e con un numero minimo di passaggi il conto è attivo in tempo reale, scegliendo il piano più adatto tra i tre disponibili:Con la, da subito disponibile in app, si può pagare online e in negozio direttamente dallo smartphone. È disponibile anche unain materiale riciclato, personalizzabile secondo il proprio stile. Sempre dall'app, è possibile richiedere e ricevere istantaneamente un anticipo dello stipendio o della pensione, fino a 15 giorni prima della data di accredito.Con BANCOMAT Pay il cliente può scambiare denaro con i contatti della propria rubrica in tempo reale e pagare nei negozi convenzionati, mentre conè possibile prelevare in tutti gli ATM abilitati delle banche italiane del gruppo Intesa Sanpaolo, direttamente dall'app senza usare la carta.