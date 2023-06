Target aumenta il dividendo trimestrale

Target

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, azienda statunitense attiva nel settore della grande distribuzione, ha dichiarato undi 1,10 dollari per azione ordinaria, unrispetto al precedente dividendo trimestrale di 1,08 dollari.Il dividendo è pagabile il2023 agli azionisti registrati alla chiusura delle attività il 16 agosto 2023.Il dividendo del terzo trimestre sarà ilpagato dalla società dall'ottobre 1967, quando la società si è quotata in Borsa. Con l'aumento annunciato oggi, il 2023 è sulla buona strada per essere il 52° anno consecutivo in cui Target ha aumentato il suo dividendo annuale.