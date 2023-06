USA, stoccaggi gas ultima settimana +84 BCF

(Teleborsa) - Aumentano meno delle attese gli. Secondo l'Energy Information Administration (EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas nella settimana terminata il 9 giugno 2023 sono risultati in crescita di 84 BCF (billion cubic feet).Il dato si rivela inferiore al(+96 BCF). La settimana prima si era registrato un incremento di 104 BCF.Lesi sono dunque portate a 2.634 miliardi di piedi cubici, risultando in aumento del 26,5% rispetto a un anno fa (quando erano pari a 2.082) e in crescita del 15,5% rispetto alla media degli ultimi cinque anni (2.281 BCF).