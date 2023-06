Wall Street sottotono: pesa Fed e annulla imput vendite e produzione

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Alibaba

JD.com

Kohl's

(Teleborsa) -, dopo la chiusura incerta di ieri, a seguito delle indicazioni giunte dalla Federal Reserve , che prevededi interesse nei prossimi mesi dopo la pausa presa a quest'ultimo meeting di politica monetaria., con la produzione industriale in crescita dello '0,2%, oltre le attese, e le vendite al dettaglio, in aumento dello 0,3%, sopra il consensus. In frenata ed in linea con le agttese i prezzi import-eport, mentre gli indici manifatturieri Philly Fed ed Empire State sono aprasi contrastanti: in calo più dlele attese il primo e migliore delle aspettative il secondo.A New York, nessuna variazione significativa per ilche si attesta sui valori della vigilia a 34.025 punti; si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 4.368 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,41%; consolida i livelli della vigilia l'(-0,14%).Sul fronte corporate, da segnalare le compagnie cinesi, come, che beneficiano delBene anche la catena di department storedopo un upgrade a "outperform".