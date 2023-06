WE Soda, IPO annullata. CEO: investitori devono chiedersi se loro approccio è giusto

(Teleborsa) - "Le IPO sono fondamentali per sostenere i mercati dei capitali, portando nuove società e nuove idee sul mercato" e quindi gli, perché altrimenti penso che molte società cambieranno idea e si rivolgeranno in alternativa al private equity o al capitale privato". Lo ha affermato, CEO di, il giorno dopo che la società haWE Soda, il più grande produttore mondiale di carbonato di sodio naturale, ha affermato ieri che che gli investitori, in particolare nel Regno Unito, rimangono estremamente cauti riguardo al mercato delle IPO e questa estrema cautela ha significato che la società"Sebbene fossimo pronti ad accettare il normale sconto di valutazione che si ottiene nelle IPO, dove gli investitori sono arrivati era una posizione così estrema che abbiamo semplicemente ritenuto che la valutazione non avesse senso per noi - ha aggiunto Warren in un'intervista a Bloomberg -".Negli, invece, "c'è un" - ha affermato - Le persone tendono ad avere livelli più elevati di convinzione". WE Soda è ora focalizzata sull'espansione negli Stati Uniti e, sebbene quel mercato non fosse un luogo adatto per la quotazione dell'azienda in questo momento, potrebbe esserlo in futuro, ha detto Warren, aggiungendo che non escludeva un altro tentativo di IPO a Londra.