Alfonsino in partnership con i Supermercati Piccolo, titolo festeggia

(Teleborsa) -, pmi innovativa che opera nel settore del Food Order&Delivery, concentrando la sua attività nei centri italiani di piccole e medie dimensioni, ha raggiunto un, storica impresa a conduzione familiare associata al Gruppo VéGé e attiva nel settore della GDO con l’insegna Supermercati Piccolo, per la consegna rapida della spesa a domicilio, estendendo ulteriormente il perimetro di operatività della Business Unit Groceries.La partnership si inserisce nel processo di diversificazione dell’offerta intrapreso da Alfonsino e consentirà alla catena della grande distribuzione – proprietaria di 18 punti vendita in Campania – un miglior posizionamento nel mercato del “Quick-Commerce”, permettendo agli utenti di fare la spesa direttamente in-app, per poi riceverla comodamente a casa entro un’ora.L’accordo prevedrà, in una prima fase, l’attivazione del servizio nei centri pilota di Pomigliano d’Arco e Nola, con l’obiettivo di vederne progressivamente estesa la gestione a tutti gli altri punti vendita dell’insegna.2Siamo estremamente felici di annunciare l’inizio di questa collaborazione con SI.D.I. Piccolo, azienda storica e brand all’avanguardia, con cuiin Campania, ampliando e migliorando la nostra offerta e andando a consolidare, allo stesso tempo, la nostra leadership a livello regionale" – ha commentato–. "La gestione della famiglia Piccolo si è sempre contraddistinta per la, due elementi valoriali fondamentali della nostra strategia di diversificazione, che questa collaborazione ci consentirà di sviluppare in via ulteriore".e Vice Presidente del Gruppo VéGé, ha commentato: "Immaginate di unire tutte le migliori ragioni per le quali migliaia di clienti vengono, nel corso di un anno, nei nostri punti vendita alla comodità di avere direttamente a casa la propria spesa quotidiana. Così è accaduto che, negli ultimi anni, moltissimi motivi hanno convinto sempre più persone a modificare le loro abitudini quotidiane: preferendo comporre da casa il loro carrello della spesa. Si chiama delivery: quel mondo di servizi che oggi consente di avere la propria spesa a casa e noi in quel mondo ci siamo da tempo. Oggi ancora di più e con tutto iltra coloro che fanno consegne fino a casa. Assieme a loro abbiamo dato vita a un progetto che vuole essere sempre più efficace ed innovativo e che farà da supporto per tutte le necessità di chi preferisce scegliere e ricevere a casa la propriaspesa: ovunque e in qualsiasi momento. Un passo ulteriore per quella grande community food nella quale muoviamo, ogni giorno, ogni nostra azione unicamente per".Continua, dunque, l’espansione del servizio di Alfonsino per la consegna rapida di spesa e generi alimentari, che può contare oggi su circa duecento affiliazioni tra supermercati, negozi indipendenti e botteghe artigianali, facendo leva su una profonda integrazione tra asset dei retailers e tecnologia in-app di nuova generazione. Questo con il fine ultimo di fornire al cliente un’esperienza sempre più completa, caratterizzata da: maggiore precisione nell’informazione sulle disponibilità attraverso l’app, consentendo un controllo dinamico - e in tempo reale - dell’inventario e fornendo ai consumatori informazioni attendibili sui prodotti; maggiore velocità, sfruttando- combinate con l’infrastruttura logistica di Alfonsino - per permettere l’espletamento del servizio di consegna in tempi sempre più brevi e vastità dell’offerta, dando la possibilità di ordinare quasi tutti gli articoli presenti nel parco prodotti di Supermercati Piccolo.A Piazza Affari il titoloscambia in profit con un +0,31%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.