Ferretti: via libera a IPO, debutto il 27 giugno

(Teleborsa) - Borsa Italiana ha approvato l’ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie Ferretti, su Euronext Milan, attualmente quotata sulla Borsa di Hong Kong., salvo proroga o cessazione anticipata che saranno rese note mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società.L’inizio delle negoziazioni delle Azioni della Società su Euronext Milan, previsto indicativamente per il 27 giugno 2023, resta subordinato all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) e di Borsa Italiana, ivi inclusi il provvedimento di approvazione del prospetto e il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle Azioni su Euronext Milan.L’offerta consisterà insociale della società, detenute e offerte in vendita da Ferretti International Holding. Nell’ipotesi di vendita di tutte le Azioni in Offerta e di mancato esercizio dell’Opzione di Over-Allotment, le Azioni in Offerta costituiranno circa il 26,1% del capitale sociale della Società.È altresì previsto che l’Azionista Venditore concederà a UniCredit, in qualità di stabilization manager (lo “Stabilization Manager”), per conto dei Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners (come di seguito definiti), un’opzione per l’acquisto di un massimo di ulteriori n. 8.845.482 Azioni aggiuntive al prezzo di offerta (le “Azioni di Over Allotment”), pari a circa il 10% del numero massimo delle Azioni in Offerta (l’”Opzione di Over Allotment”).Nell’ipotesi di esercizio integrale dell’Opzione di Over-Allotment, le Azioni in Offerta saranno pari a n. 97.300.300 Azioni, pari a circa il 28,7% del capitale sociale della Società.Il prezzo per Azione nell’ambito dell’Offerta sarà determinato sulla base del bookbuilding che coinvolge gli investitori istituzionali.negli stati membri dello Spazio Economico Europeo e nel Regno Unito e a investitori istituzionali esteri al di fuori degli Stati Uniti d’America ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato (il “Securities Act”) e, negli Stati Uniti d’America, solamente ai “qualified institutional buyers”, con esclusione di quei Paesi nei quali l'offerta non è consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle autorità competenti, in conformità con le leggi vigenti, o di esenzioni di legge o regolamenti applicabili. Non vi sarà alcuna offerta al pubblico indistinto in Italia e/o in nessuna ulteriore giurisdizione.E' previsto inoltre, che la Società e l'Azionista Venditore sottoscrivano impegni di lock-up, efficaci per un periodo di 90 giorni, con i Managers (come di seguito definiti), in linea con la prassi di mercato e soggetti alle consuete eccezioni e possibilità di rinuncia da parte dei Managers.Nell'ambito dell'Offerta, Goldman Sachs International, J.P. Morgan e UniCredit agiranno in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners (i “Joint Global Coordinators”). Equita e Berenberg agiranno in qualità di joint bookrunners (i “Joint Bookrunners” e, insieme ai Joint Global Coordinators, i “Managers”). UniCredit agirà inoltre come listing agent ai fini della quotazione.CICC agisce come advisor finanziario della Società.Gianni & Origoni, Shearman & Sterling e King & Wood Mallesons sono gli advisor legali della Società e dell’Azionista Venditore e Linklaters è l’advisor legale dei Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners.