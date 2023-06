ILLA, Negma supera 50% capitale e ricorre all'esenzione dall'obbligo di OPA

ILLA

(Teleborsa) - Dopo nuove richieste di conversione del Prestito Obbligazionario Convertibile,verrà a detenere 8.846.661 azioni ordinarie di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione e commercializzazione di pentolame in alluminio con rivestimento antiaderente, rappresentative dele del 50,10% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci.Negma, pertanto, è venuta a detenere una partecipazione nel capitale di ILLA superiore alla soglia del 30%, determinandosi conseguentemente a suo carico l'sul capitale della stessa ILLA al prezzo di 0,080 euro per azione.Negma ha però comunicato didi promuovere una OPA obbligatoria (prevista dal Regolamento CONSOB), impegnandosi a cedere a parti non correlate le azioni in eccedenza rispetto alla soglia del 30% del capitale sociale di ILLA entro 12 mesi, ossia entro il 19 giugno 2024, e a non esercitare i diritti relativi alle predette azioni.