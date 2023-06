Tessellis, impegni di sottoscrizione dell'aumento di capitale per 16,7 milioni

Tessellis

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, il gruppo nato dalla fusione tra Linkem Retail e Tiscali, ha approvato lasociale assunta in data 11 maggio 2023, per tenere conto della conversione in azioni di 20 obbligazioni del prestito obbligazionario convertibile con Nice&Green e per consentire una più ampia adesione all'operazione da parte dei propri azionisti.In particolare, l'dell'aumento di capitale è stato stabilito in 24.716.036 euro, da attuarsi mediante l'emissione di massime 61.790.090 nuove azioni da offrire in opzione agli azionisti. Ilè stato fissato in 0,40 euro per azione, applicando uno sconto sul TERP (Theoretical ex right price) pari al 1,66%. Il rapporto di opzione è di 1 nuova azione Tessellis ogni 3 diritti di opzione di cui alle azioni detenute.validi per la sottoscrizione delle azioni in offerta dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, dal 26 giugno 2023 al 10 luglio 2023, estremi inclusi e saranno negoziabili su Euronext Milan dal 26 giugno 2023 al 4 luglio 2023, estremi inclusi.L'ha formalizzato un ulteriore impegno di sottoscrizione dell'aumento di capitale, a copertura integrale della quota di propria spettanza, pari a circa 14 milioni di euro., imprenditore del settore finanza e telecomunicazioni, ha invece formalizzato un impegno di sottoscrizione dell'aumento di capitale per 1 milione di euro.dell'aumento di capitale formalizzati da azionisti e soggetti terzi sono pari complessivamente a 16,65 milioni di euro, non sono condizionati tra di loro.