BoJ, Adachi: prematuro modificare politica monetaria. Dai verbali emergono allarmi

(Teleborsa) -, membro del board della, ha affermato che èa causa dell'incertezza sulle prospettive dei prezzi, ma i verbali della riunione di aprile della banca centrale giapponese hanno mostrato un certo numero di membri del board preoccupati per gli effetti collaterali della politica e del rischio di alzare troppo tardi i tassi di interesse."Stiamo assistendo ad alcuni cambiamenti nella mentalità deflazionistica del pubblico, o nella percezione che i prezzi non aumenteranno", ha detto Adachi davanti a una platea di imprenditori di Kagoshima, nel sud del Giappone. "In un certo senso, ci stiamo avvicinando al raggiungimento del nostro obiettivo di prezzo. Ma, quindi è prematuro modificare la politica monetaria", ha aggiunto.Ueda ha sottolineato la necessità di mantenere la politica monetaria estremamente espansiva, aiutando il Giappone a raggiungere in modo sostenibile il suo obiettivo di inflazione del 2%.Nelle stesse ore, la BoJ ha pubblicato i. Nella parte in cui si dà conto delle discussioni riguardanti la politica monetaria, si può leggere che un membro ha affermato che è necessario che la Banca "valuti adeguatamente gli sviluppi sottostanti dell'attività economica e dei prezzi". Un altro membro ha espresso l'opinione che, con i tassi di interesse estremamente bassi incorporati nelle convenzioni commerciali delle entità economiche, la banca deve ", monitorare umilmente l'andamento dei prezzi e dei salari e dare risposte al momento giusto".Nella sezione che analizza l'andamento dell'economia del paese, viene riportato che i membri concordano sul fatto che lein Giappone "sono state, sebbene in alcuni segmenti permanga la debolezza delle posizioni finanziarie delle imprese". Un membro ha sottolineato che un calo globale dei tassi di interesse dovuto agli effetti dei problemi relativi ad alcune istituzioni finanziarie negli Stati Uniti e in Europa ha di conseguenza contribuito a "dissolvere le distorsioni nella forma della curva dei rendimenti in Giappone".