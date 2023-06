Conafi, assemblea nomina nuovo CdA. Raffaele Borriello presidente

Conafi

(Teleborsa) - L'di, holding di partecipazioni quotata al mercato Euronext Milan, ha preso visione del bilancio consolidato e hachiuso al 31 dicembre 2022, che evidenzia una perdita di esercizio pari a 4.098.897 euro, nonché deliberato di approvare la, a copertura della perdita di capitale residua a seguito della integrale erosione delle riserve disponibili. A seguito della delibera, il capitale sociale è ridotto da 11.160.000 a 10.628.190 euro.I soci hanno anche nominato ildi Conafi, preventivamente definendone ine stabilendo in 3 esercizi sociali la durata del relativo incarico, che è composto da: Lorenza Ticli, Raffaele Borriello, Nunzio Chiolo e Simona Chiolo (amministratori tratti dalla Lista n. 1, che ha ottenuto il voto favorevole del 96,648% dei diritti di voto complessivamente rappresentati in assemblea); Gerardino Garrì (amministratore tratto dalla Lista n. 2, che ha ottenuto il voto favorevole del 3,352% dei diritti di voto complessivamente rappresentati).L'assemblea ha altresì nominatoqualeInfine, è stato nominato il nuovoper gli esercizi 2023-2025 ed è stata approvata la Politica in materia direlativa all'esercizio 2023 ed espresso parere favorevole sui compensi corrisposti nell'esercizio 2022.