Fed, Powell: quasi tutti membri FOMC vedono altri rialzi tassi entro fine anno

(Teleborsa) - "Quasi tutti i membri del FOMC prevedono che sarà. Ma alla riunione della scorsa settimana, considerando quanto e quanto velocemente ci siamo mossi, abbiamo ritenuto prudente mantenere stabile la fascia obiettivo per consentire al Comitato di valutare ulteriori informazioni e le loro implicazioni per la politica monetaria". Lo ha affermato il governatore della Fedin un'audizione al Congresso statunitense."Nel determinare l'entità di un ulteriore rafforzamento della politica che potrebbe essere appropriato per riportare l'inflazione al 2% nel tempo, terremo conto dell'della politica monetaria, deicon cui la politica monetaria influisce sull'attività economica e sull'inflazione e deglieconomici e finanziari", ha spiegato al Financial Services Committee della Camera, in occasione del "Semiannual Monetary Policy Report to the Congress".Powell ha spiegato che "continueremo a, sulla base della totalità dei dati in arrivo e delle loro implicazioni per le prospettive dell'attività economica e dell'inflazione, nonché dell'equilibrio dei rischi".Analizzando l'andamento dell'economia, il banchiere statunitense ha detto che l'economia "ha rallentato notevolmente lo scorso anno e gli indicatori recenti suggeriscono che l'attività economica ha continuato a espandersi a un ritmo modesto", chee che l'inflazione "rimane ben al di sopra del nostro obiettivo di lungo periodo del 2%".Parlando nello specifico dei prezzi al consumo, ha detto che "le pressioni inflazionistiche continuano a essere elevate e il processo per riportare l'inflazione al 2% ha ancora molta strada da fare". Però, nonostante l'inflazione elevata, "le, come si evince da un'ampia gamma di indagini presso famiglie, imprese e previsori, nonché da misure provenienti dai mercati finanziari".