Fedex sotto pressione dopo trimestrale deludente

FedEx

S&P 100

principale azienda nel settore dei trasporti

(Teleborsa) - Debole la giornata per, che passa di mano con un calo dell'1,19%, dopo aver annunciato ricavi e utili in calo nel quarto trimestre."La solida chiusura dell'anno fiscale dimostra i progressi significativi compiuti dal team FedEx nel portare avanti la nostra trasformazione globale adattandosi al contesto dinamico della domanda - ha affermato il CEO Raj Subramaniam - FedEx sta diventando un'organizzazione più flessibile, efficiente e basata sui dati mentre riduciamo significativamente la nostra struttura dei costi, promuoviamo una maggiore redditività e offriamo un servizio eccezionale ai nostri clienti".Se si analizza l'andamento del titolo con l'su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte dallarestano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 233,1 USD. Il supporto più immediato è stimato a 224. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 219, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.