Piazza Affari positiva grazie a banche, soffrono Pirelli e Brembo

(Teleborsa) -, che evidenzia un certo vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela. Oggi non è in programma la pubblicazione di dati rilevanti né in area euro né negli Stati Uniti dove, però, il focus è sull'alla Commissione Affari Finanziari della Camera. Nel, a maggio, l', intensificando le(la cui riunione si terrà domani) e sul governo, che aveva promesso di dimezzare il costo della vita entro fine anno.Tra ia Piazza Affari c'è, che si muove in netto ribasso dopo che il CdA ha deliberato di proporre all'assemblea il, mentre quella fiscale resterà in Italia e le azioni resteranno quotate su Euronext Milan.La mossa, per avvalersi del diritto olandese che potenzia il voto maggiorato , intende sostenere la crescita internazionale del gruppo e ha riacceso le. Brembo detiene infatti una partecipazione del 6% nel produttore di pneumatici italiano Pirelli e ha un patto parasociale con la holding Camfin.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,02%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.934,7 dollari l'oncia. Lieve aumento per il(Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,11%.Sulla parità lo, che rimane a quota +155 punti base, con il rendimento delche si posiziona al 3,97%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,13%, poco mosso, che mostra un -0,17%, e fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,23%.Seduta in lieve rialzo per, con il, che avanza a 27.673 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 29.759 punti. In frazionale calo il(-0,57%); sulla stessa linea, poco sotto la parità il(-0,53%).Tra lea grande capitalizzazione, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 3,02%. Buona performance per, che cresce del 2,31%. Sostenuta, con un discreto guadagno del 2,20%. Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,99%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,76%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,24%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,10%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,98%.Tra i(+2,64%),(+2,05%),(+1,78%) e(+1,40%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,39%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,50%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,17%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,87%.