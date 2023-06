ErreDue consegna impianto di elettrolisi alcalina da 500 mila euro

ErreDue

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo degli elettrolizzatori per la generazione di idrogeno pulito, ha perfezionato lacon una capacità di 0,5 MW al gruppo britannico Logan Energy. Il valore del contratto è diL'elettrolizzatore verrà inserito in un processo di lavorazione industriale nele l'impianto, riducendo le emissioni di C02 e i costi dei processi industriali."La transizione energetica è diventata un fattore determinante per gli investimenti - ha commentato l'- Siamo quindi decisamente soddisfatti di annunciare il nostro supporto al gruppo Logan Energy nel completamento di questo progetto che consentirà di dimezzare le emissioni di CO2 nel settore del food&beverage, ambito in cui opera il cliente finale, tra i principali settori responsabili delle emissioni di gas serra"."Questa collaborazione con il gruppo Logan Energy ci permetterà di, paese in cui, da anni, abbiamo già proficue collaborazioni con importanti player del settore energetico", ha aggiunto.