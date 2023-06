Palladio Holding, utile di 5,1 milioni nel 2022. Rinnova CdA

(Teleborsa) - L'assemblea dei soci di, holding di partecipazioni tra le più attive del private equity in Italia, ha approvato il, che si è chiuso con un utile netto pari a 5,1 milioni di euro.I soci hanno anche, entrambi in carica per il triennio 2023-2025, con l'ingresso nel board di Jacopo Meneguzzo, già in Palladio dal 2021.Ilè ora composto da: Roberto Felice Adolfo Ruozi (presidente); Roberto Meneguzzo; Nicola Iorio; Jacopo Meneguzzo; Mario Ortu; Paolo Guzzetti; Amedeo Giovanni Maria Nodari; Alberto Gasparri; Antonio Spillere; Federico Zoppas.