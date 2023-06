Wall Street, continua la debolezza. Occhi a dichiarazioni Fed

Darden Restaurants

(Teleborsa) -, mentre l'attenzione degli investitori è puntata sull', che dovrebbe ricalcare i toni e il messaggio di quella tenuta ieri di fronte alla commissione affari finanziari della Camera. Il presidente della Federal Reserve ha ripetuto la sua opinione secondo cui la banca centrale degli Stati Uniti, indicando che quest'anno sono probabili altri due aumenti dei tassi.Tra le dichiarazioni arrivate nelle ultime 24 ore,(Chicago Fed) ha detto che la Fed è in una fase attendista, alla ricerca della strada da intraprendere. Secondo(Atlanta Fed), la Fed ha già fatto molto ed è opportuno valutare gli effetti sull'inflazione dei rialzi già attuati.Mentre c'è ancora un dibattito su cosa farà la Fed, c'è. Oggi la Banca nazionale svizzera ha alzato i tassi di 25 punti base, come previsto, la banca centrale norvegese ha sorpreso con un aumento aggressivo di 50 punti base, così come la, che ha aumentato il costo del denaro di 50 punti base al 5%.Sul, sono risultati stabili le nuove richieste di sussidio alla disoccupazione, mentre è aumentato il deficit delle partite correnti americano nel 1° trimestre.Occhi su, che hanno diffuso laprima dell'apertura del mercato. Ancheè sotto i riflettori dopo che il Times ha scritto che potrebbe fare un'offerta per il gruppo britannico di alimentari onlineTra i titoli interessati dalleci sono(downgrade di Morgan Stanley a equal weight),(upgrade di Deutsche Bank a buy) e(downgrade di Morgan Stanley a underweight)., si muove sotto la parità il, che scende a 33.859 punti, con uno scarto percentuale dello 0,27%; sulla stessa linea, in lieve calo l', che continua la giornata sotto la parità a 4.356 punti. Pressoché invariato il(+0,01%); con analoga direzione, sui livelli della vigilia l'(-0,05%).