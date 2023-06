L'UE adotta l'undicesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia

(Teleborsa) -, che comprende una serie di misure a carattere commerciale, sui trasporti e l'energia ed altre limitazioni alla circolazione di beni e persone. "Questo pacchetto - spiega Bruxelles - garantirà che le sanzioni dell'UE contro la Russia siano applicate ed attuate al meglio, sulla base degli insegnamenti tratti dall'attuazione delle misure nell'ultimo anno".Nell'elenco delle misure a carattere commerciale si segnala un, a carattere "eccezionale" e di ultima istanza, che consentirà di, trasferimento o esportazione di specificia determinati paesi terzi. Il pacchetto include poi il(ad esempio tecnologia avanzata, materiali aeronautici) attraverso la Russia e l'registrate in Cina, Uzbekistan, Emirati Arabi Uniti, Siria e Armenia.trovati sul campo di battaglia in Ucraina o per le attrezzature necessarie a produrre tali articoli. Inasprire leche sono stati lavorati in un paese terzo e vietata a vendita, concessione in llcenza o il trasferimento diutilizzati per merci soggette a restrizioni.Fra le misure relative ai settori dei trasporti e dell'energia, c'è una carico dei, unper le navi sospettate di violare il divieto di importazione di petrolio russo o il price cap o a quelle non notificano all'autorità competente con almeno 48 ore di anticipo un trasferimento o che manipolano o disattivano il proprio sistema di tracciamento della navigazione.Fra le misure attinenti all'energia c'è loa carico di. Alcuneper consentire la manutenzione dell'oleodotto, che trasporta il petrolio kazako verso l'UE attraversando la Russia, e l'estensione dellafino al 31 marzo 2024.