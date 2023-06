Call for Education 2023, da UniCredit Foundation 3 milioni di euro

(Teleborsa) - Sostenere programmi di contrasto alla povertà educativa in tutti i Paesi in cui opera il(ad eccezione di Bulgaria e Romania dove la Call si è appena conclusa con successo). Con questo obiettivo, in linea con il proprio purpose di sprigionare il potenziale delle prossime generazioni europee, lancia la. A questa iniziativa, che coinvolgerà Austria, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Germania, Italia, Repubblica Ceca, Serbia, Slovacchia, Slovenia e Ungheria, UniCredit Foundation destinerà un contributo complessivo diL'iniziativa è volta a individuare e sostenere(fascia di età 11-19 anni), realizzati da organizzazioni senza scopo di lucro, con particolare attenzione a:contrastare l'abbandono scolastico; facilitare l'accesso e il completamento degli studi universitari; favorire l'acquisizione di competenze adeguate all'inserimento nel mercato del lavoro."L'istruzione è il motore fondamentale per il futuro dell'Europa e sono convinto che sia nostra responsabilità, in quanto – ha dichiarato– istituzione europea, individuare e sostenere costantemente i giovani talenti delle comunità in cui operiamo, poiché loro getteranno le basi per il progresso e il successo del nostro continente negli anni a venire. Sono pertanto orgoglioso di aver annunciato questa Call for Education 2023, che coinvolgerà ben 10 dei Paesi in cui siamo presenti. Questa iniziativa si sposa perfettamente con l'impegno del Gruppo rivolto a dare costantemente la possibilità alle nostre comunità di progrediree migliorare negli aspetti sociali, in linea con la strategia ESG e il piano strategico della Banca".Entro l'8 settembre 2023 le organizzazioni non-profit dovranno presentare la propria candidatura sulla piattaforma dedicata. Entro fine ottobre 2023, un Comitato di valutazione istituito ad hoc selezionerà circa 20 progetti vincitori, indicando anche l'importo del sostegno stesso.