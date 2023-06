Fondo europeo per la difesa, assegnati 832 milioni di euro a 41 progetti industriali

(Teleborsa) - La Commissione europea ha annunciato i risultati degli inviti a presentare proposte nell'ambito del(European Defence Fund, EDF) la principale iniziativa intesa a sostenere, tramite il bilancio dell'UE, la ricerca e sviluppo in materia di difesa in Europa. Finanziamenti per un importo disono stati assegnati anel settore della difesa in tutta l'UE.I progetti selezionati contribuiranno a sviluppare ulteriormente ledell'UE income il combattimento navale, terrestre, aereo, l'allarme rapido spaziale e il cyber.La Commissione ha segnalato il "dell'UE", con 134 proposte ricevute da diversi consorzi, comprendenti grandi industrie, PMI, società a media capitalizzazione e organizzazioni di ricerca e tecnologia, e che coprono tutti gli inviti. La partecipazione ha visto anche una- 550 soggetti giuridici di 26 Stati membri dell'UE e della Norvegia - e unaall'interno dei progetti - in media, le proposte selezionate coinvolgono 22 entità di 9 Stati membri dell'UE e della Norvegia.Inoltre, è stato sottolineato il buon: 317 milioni di euro per finanziare i 25 progetti di ricerca e 514 milioni di euro per finanziare 14 progetti di sviluppo delle capacità.La Commissione avvierà ora la preparazione della convenzione di sovvenzione con i consorzi selezionati. Dopo la positiva conclusione di questo processo e l'adozione della decisione di aggiudicazione della Commissione, le"L'industria della difesa deve continuare a innovare per prepararsi alle minacce alla sicurezza - ha commentatodella Commissione UE - I risultati confermano il grande interesse dell'industria dell'UE per il Fondo europeo per la difesa. Non meno di 134 proposte di alta qualità hanno gareggiato per il finanziamento, di cui 41 sono state selezionate"."Con l'aiuto dei punti focali nazionali dell'EDF, anch'essi attivamente sostenuti nell'ambito del bilancio di quest'anno, il Fondo inizia a farsi conoscere oltre la cerchia dei tradizionali attori della difesa - ha aggiunto - Possiamo essere orgogliosi che leche partecipano ai progetti selezionati. Dimostra l'attrattiva del Fondo per idella difesa".