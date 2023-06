Rai Way, buonuscita da 1,7 milioni di euro per Aldo Mancino

Rai Way

(Teleborsa) -, quotata su Euronext Milan e attiva nella gestione e sviluppo di reti di trasmissione e diffusione radiotelevisiva per la Rai, ha sottoscritto con il precedente amministratore delegato e direttore generaleundirigenziale e un patto di non concorrenza.Ai sensi dell'accordo, Mancino lascerà la società il prossimo, data fino alla quale collaborerà in modo da garantire fluidità gestionale nel passaggio di consegne con l'attuale AD Roberto Cecatto.La società ha riconosciuto a Mancino, a titolo di incentivo all'esodo,lordi in aggiunta alle spettanze di legge. Mancino continuerà a beneficiare del Piano Azionario 2021-2023.Mancino ha inoltre assunto, con relativo patto,con la società nel settore del tower hosting per il broadcasting radiotelevisivo o a favore di società od enti di qualunque natura che operino nell'ambito del medesimo settore, su tutto il territorio nazionale e per una durata di 13 mesi. Il corrispettivo riconosciuto a fronte del patto è pari alordi.