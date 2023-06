Wall Street in cauto rialzo. Sorpresa dagli ordini di beni durevoli

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza in cauto rialzo per la borsa di Wall Street con l'attenzione degli investitori sempre rivolta alle banche centrali. Dal forum di Sintra la presidente della BCE, Lagarde, ha ribadito che Francoforte è determinata a raggiungere i target di inflazione a qualsiasi costo. Gli addetti ai lavori si trovano così a valutare le prospettive di crescita economica sulla scia delle strette monetaria.Sul fronte macroeconomico, sorprendono al rialzo gli, risultati sopra le stime degli analisti. Il dato ha rilevato il terzo rialzo consecutivo, a maggio.Tra gli indici statunitensi, ilcontinua la sessione sui livelli della vigilia a 33.773 punti, mentre, al contrario, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,30%, portandosi a 4.342 punti. In moderato rialzo il(+0,42%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo l'(+0,32%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+0,58%) e(+0,58%).Tra i(+2,35%),(+2,03%),(+1,76%) e(+1,69%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,92%.Trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia.Nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità.Incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.Tra idel Nasdaq 100,(+3,76%),(+3,25%),(+2,82%) e(+2,74%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,06%.Crolla, con una flessione del 5,79%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,85%.Calo deciso per, che segna un -3,74%.