Alfonsino sviluppa nuova piattaforma per connettere aziende, clienti e corrieri indipendenti

Alfonsino

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel servizio di food order&delivery nei centri italiani di piccole e medie dimensioni, ha avviato ildedicata alle, che permette alle aziende fornitrici di interagire direttamente con i propri consumatori garantendo a questi ultimi la possibilità di avere accesso a servizi professionali di consegna, offerti da un network di corrieri indipendenti.Il progetto in sviluppo prevede la strutturazione e il lancio di un marketplace digitale dove, andando a stabilire ine senza vincoli di organizzazione i prezzi delle consegne, gli orari di lavoro e i luoghi dove il servizio viene fornito. "Non sarà soltanto una piattaforma utile ad Alfonsino, ma avrà un potenziale scalabile per qualsiasi tipo di azienda che abbia la necessità di integrare il servizio di consegna in giornata per i propri clienti", ha spiegato il presidenteQualora il test fornisca esito positivo, ladi Alfonsino, che non avrà più alcun rapporto diretto con il corriere autonomo. Di conseguenza, la società casertana non sarà più tenuta a sostenere alcun costo riguardante le consegne, portando a una significativa riduzione dei costi operativi associati all'erogazione del servizio di consegna.Alfonsino prevede, a parità di volumi YoY, unaderivanti dalla gestione diretta del rapporto consumatori/corrieri già a partire dall'esercizio 2024 di circa il 30%. Contestualmente, ritiene di raggiungere un potenzialetra il 45% e il 50% nella gestione 2024. Prevede pertanto, in virtù della contrazione dei costi più che proporzionale rispetto al decremento dei ricavi correlati, un conseguente generale"Accogliamo la fase di sviluppo della nuova piattaforma con grande fiducia, in quanto certi ci aiuterà a raggiungere più velocemente i nostri obiettivi nell'ottica di un'importante futura marginalità - ha commentato il CEO- Questa introduzione, unitamente al lancio del nuovo servizio prenotazione tavoli , è rappresentativa di unche riflette la nostra volontà di adattarci alla continua evoluzione delle dinamiche di mercato e di creare valore a lungo termine".