Conafi, Nunzio Chiolo confermato amministratore delegato

Conafi

(Teleborsa) - Il nuovo consiglio di amministrazione di, holding di partecipazioni quotata al mercato Euronext Milan, ha, conferendo a quest'ultimo i poteri di amministrazione della società. Nunzio Chiolo è stato anche confermato nella funzione di investor relator. Il CdA ha inoltre conferito alcune deleghe non esecutive al presidente Raffaele Borriello.Il board ha altresì provveduto alla nomina, ai sensi del Codice di Corporate Governance, dei. In particolare, fanno parte sia del Comitato per il Controllo e Rischi e Operazioni Parti Correlate che del Comitato per la Remunerazione e le Nomine i seguenti amministratori indipendenti: Lorenza Ticli, Raffaele Borriello e Gerardino Garrì.