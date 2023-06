General Mills, fatturato record a 20,1 miliardi di dollari nell'anno fiscale 2023

General Mills

(Teleborsa) -, una delle più importanti multinazionali statunitensi attive nella produzione di alimenti, ha registratopari a 5 miliardi di dollari neldell'anno fiscale 2023 (terminato il 28 maggio 2023), in aumento del 3%; le vendite nette organiche sono aumentate del 5%. L'EPS di 1,03 dollari è sceso del 24%, mentre l'di 1,12 dollari è aumentato dell'1% a valuta costante.Nell', il fatturato è stato di 20,1 miliardi di dollari, in aumento del 6% rispetto all'anno precedente; le vendite nette organiche sono aumentate del 10%. L'utile operativo di 3,4 miliardi di dollari è diminuito dell'1%, l'utile operativo rettificato di 3,46 miliardi di dollari è aumentato dell'8% a valuta costante. L'EPS di 4,31 dollari è diminuito del 2% rispetto all'anno precedente, mentre l'EPS rettificato di 4,30 dollari è aumentato del 10% in valuta costante."Abbiamonell'anno fiscale 2023, tra cui la generazione di una crescita a due cifre delle vendite nette organiche e dell'EPS rettificato in valuta costante e il superamento di 20 miliardi di dollari di vendite nette annuali per la prima volta nella storia della nostra azienda", ha affermato il"Mentre passiamo all'anno fiscale 2024, faremo affidamento su questi stessi tratti per continuare ad avere successo in un", ha aggiunto.General Mills prevede che le vendite nette organiche dell'aumenteranno dal 3% al 4% e che la crescita dell'utile per azione rettificato per l'anno fiscale 2024 sarà compresa tra il 4% e il 6%. Gli analisti, secondo dati Refinitiv, si aspettavano un aumento del 5,9% a 4,49 dollari per azione.