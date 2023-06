Italia, prezzi alla produzione dell'industria in calo a maggio

(Teleborsa) - L'Istat ha comunicato che a2023 isono diminuiti del 2,3% su base mensile e del 4,3% su base annua, con una flessione "spiegata ancora soprattutto dalle dinamiche dei prezzi delle attività estrattive e della fornitura di energia elettrica e gas sul mercato interno".Suli prezzi diminuiscono del 3,1% rispetto ad aprile e del 6,8% su base annua (da -3,5% del mese precedente). Al netto del comparto energetico, i prezzi calano dello 0,5% su base congiunturale e registrano una crescita tendenziale in rallentamento (+2,8%, da +4,4% di aprile).Suli prezzi rimangono stabili su base mensile (-0,2% area euro, +0,2% area non euro) e registrano un incremento su base annua del 2,1% (+1,3% area euro, +2,7% area non euro).Nel2023, rispetto al trimestre precedente, i prezzi alla produzione dell'industria diminuiscono dell'8,5%. La flessione congiunturale negativa è molto ampia sul mercato interno (-11,2%), modesta su quello estero (-0,1%).Nel mese di maggio 2023, fra le, gli aumenti tendenziali più marcati riguardano computer, prodotti di elettronica e ottica (+7,1% area euro, +11,6% area non euro), industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori (+8,5% mercato interno), industrie alimentari, bevande e tabacco (+7,3% mercato interno, +7,5% area euro, +8,2% area non euro) e mezzi di trasporto (+7,9% area non euro). Cali tendenziali su tutti e tre i mercati si rilevano per coke e prodotti petroliferi raffinati (-15,8% mercato interno, -2,8% area euro, -17,7% area non euro) e metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo (-6,3% interno, -11,7% area euro, -9,1% area non euro). Sul mercato interno, la flessione tendenziale dei prezzi per attività estrattive (-45,6%) e fornitura di energia elettrica e gas (-27,4%) si amplia ulteriormente.A maggio 2023 i prezzi alla produzione delle costruzioni per "" crescono dello 0,1% su base mensile e dello 0,3% su base annua. I prezzi di "" aumentano dello 0,4% in termini congiunturali mentre diminuiscono dello 0,4% in termini tendenziali.Nel2023, i prezzi alla produzione deiaumentano dello 0,6% rispetto al trimestre precedente e del 3,6% su base annua (da +4,1% del quarto trimestre 2022). L'incremento tendenziale più elevato riguarda i servizi di trasporto aereo (+15,5%); le uniche flessioni su base annua si registrano per i servizi di telecomunicazione (-5,5%) e di trasporto marittimo e costiero (-4,2%).