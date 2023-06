Mittel finalizza cessione Gruppo Zaffiro: plusvalenza di 45,6 milioni

Mittel

(Teleborsa) -, investment - merchant bank quotata su Euronext Milan e focalizzata su investimenti di maggioranza in piccole e medie imprese italiane ad elevata generazione di cassa, ha(pari al 60%) detenuta nel capitale sociale diper un corrispettivo di 42 milioni di euro. Il perfezionamento è avvenuto mediante cessione a Sarafin e ai fondi denominati Eurizon Iter nonché Eurizon Iter Eltif gestiti da Eurizon Capital SGR L'operazione di cessione comporterà per Mittel la rilevazione sul bilancio separato di unalorda pari a 28,5 milioni e la rilevazione sul bilancio consolidato di unpositivo stimabile in circa 45,6 milioni. Contestualmente, ha incassato da Gruppo Zaffiro un importo di 26,6 milioni, a titolo disui finanziamenti soci precedentemente concessi alla stessa per un importo in linea capitale di 25 milioni.L'operazione complessiva, pertanto, comporta l'incasso dipari a 68,6 milioni, oltre al venir meno a livello di bilancio consolidato del contributo negativo estremamente significativo della posizione finanziaria netta di Gruppo Zaffiro, pari a 271,5 milioni al 31 dicembre 2022. Pertanto l'impatto positivo complessivo sullaconsolidata contabile è stimabile in 340,1 milioni."L'operazione di dismissione di Gruppo Zaffiro segna un passo sostanziale del completo processo di turnaround del Gruppo Mittel, la cui situazione reddituale e finanziaria è stata nel corso degli ultimi anni prima risanata e poi completamente ribaltata - ha commentato il- Intendiamo proseguire con determinazione nel processo di creazione di valore e di crescita dimensionale del Gruppo, sia supportando la crescita delle verticali di investimento esistenti sia avviandoin cui riteniamo di poter esprimere al meglio le nostre competenze".