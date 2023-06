Nocivelli si aggiudica gara da 7 milioni di euro. Terza in un mese

Nocivelli ABP

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella realizzazione di impianti tecnologici e nei servizi di Facility Management,in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) come capogruppo assieme alla società Pavoniavente ad oggetto l'affidamento dell'esecuzione diper la realizzazione e/o adeguamento di strutture da adibire anelle province di Brescia e Lodi.L'importo dei lavori di natura impiantistica di competenza di Nocivelli ABP (tutti rientranti nel PNRR, quali ad esempio impianti idrico sanitari, cucine e lavanderie, impianti termici e di condizionamento, impianti elettrici, telefonici, radiotelevisivi e televisivi) è di circa. Lo svolgimento delle opere avverrà nel corso dei prossimi 3 anni.Si tratta delladalla società Nocivelli in RTI in. Complessivamente, le tre gare pubbliche vinte (due delle quali relative a progetti previsti dal PNRR) ammontano a un totale di oltre 30 milioni di euro."Questa terza aggiudicazione consecutiva ci consente di riportare l'attenzione sul business model unico di Nocivelli - ha commentato l'- Grazie a una solidità rilevante, a un'assenza di debito e soprattutto a un know-how di settore che ci viene riconosciuto dagli stakeholders, siamo riusciti a vincere. Al contempo, indirizziamo il grande tema che oggi l'Italia ha, ovvero riuscire a utilizzare in maniera appropriata le risorse del PNRR su progetti che migliorino l'impatto ambientale, efficientando la performance energetica dei luoghi e degli immobili pubblici".